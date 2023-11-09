Александра Трусова рассказала, что взяла приз зрительских симпатий на первом же турнире

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о первых соревнованиях в своей карьере.

«Помню ли свой первый старт? Чуть-чуть помню, потому что это было очень необычно — у нас у всех была одинаковая программа. Спустя полгода нам устраивали соревнования и всем детям поставили одну и ту же программу под одну и ту же музыку. Перед нами стоят тренер и показывал движения, потому что мы могли забыть. Я там была четвёртая — это я точно помню и очень хорошо. На мне было беленькое платье, как у Снегурочки. Там был приз зрительских симпатий — его мне дали», — сказала Трусова в «Прокат show» на Окко.

В сезоне-2023/2024 Трусова не участвует в соревнованиях, но активно выступает в ледовых шоу.