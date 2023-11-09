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Агент Ильи Малинина объяснил, почему фигурист перестал исполнять четверной аксель

Агент Ильи Малинина объяснил, почему фигурист перестал исполнять четверной аксель
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Агент Ильи Малинина и продюсер ледовых шоу Ари Закарян высказался об оценке четверного акселя, единственным исполнителем которого является 18-летний американский фигурист.

В серии Гран-при ISU сезона-2023/2024 Малинин ещё не исполнял четверной аксель на соревнованиях, объясняя своё решение тем, что ISU должным образом не оценивает этот прыжок, поощряя фигуриста на риск.

«Это элемент, который будет двигать фигурное катание в стратосферу. Это будет очень полезно для будущего нашего фигурного катания. Но, к сожалению, есть определённые люди, которые почему-то упорно хотят давить все назад. Хотя, когда я спрашивал у олимпийских чемпионов Брайана Бойтано, Скотта Хамильтона, Евгения Плющенко, Виктора Петренко, какой должна быть стоимость четверного акселя, я получил цифры от 15 до 22 баллов», — сказал Закарян в «Прокат show» на Окко.

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