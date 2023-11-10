Уно лидирует в короткой программе на Гран-при Китая у мужчин, Адам Сяо Хим Фа — второй

Японский фигурист Сёма Уно занимает первое место после короткой программы четвёртого этапа Гран-при ISU в мужском одиночном катании. Японец лидирует с результатом 105,25 балла. На втором месте Адам Сяо Хим Фа (Франция), набравший 91,21 балла. Замыкает тройку Михаил Шайдоров из Казахстана с 89,94 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Чунцин, Китай
Мужчины. Короткая программа
1. Сёма Уно (Япония) — 105,25.
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 91,21.
3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 89,94.
4. Цзинь Боян (Китай) — 87,44.
5. Габриэле Франджипани (Италия) — 85,19.
6. Кадзуки Томоно (Япония) — 80,50.
7. Джимми Ма (США) — 77,29.
8. Сота Ямамото (Япония) — 75,48.
9. Ли Си Хён (Южная Корея) — 74,43.
10. Цзюйвэнь Сюй (Китай) — 65,57.
11. Дайвэй Дай (Китай) — 64,25.
12. Лукас Бруссард (США) — 61,05.
- 10 ноября 2023
-
16:54
-
16:40
-
16:08
-
15:57
-
15:49
-
15:43
-
15:34
-
14:44
-
13:55
-
12:40
-
12:28
-
12:09
-
09:19
- 9 ноября 2023
-
22:43
-
20:19
-
19:53
-
18:41
-
16:59
-
16:55
-
16:53
-
16:35
-
16:20
-
16:15
-
15:58
-
15:46
-
15:31
-
15:18
-
15:06
-
14:50
-
14:38
-
14:25
-
14:05
-
13:50
-
13:34
-
13:25