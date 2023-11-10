Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Уно лидирует в короткой программе на Гран-при Китая у мужчин, Адам Сяо Хим Фа — второй

Японский фигурист Сёма Уно занимает первое место после короткой программы четвёртого этапа Гран-при ISU в мужском одиночном катании. Японец лидирует с результатом 105,25 балла. На втором месте Адам Сяо Хим Фа (Франция), набравший 91,21 балла. Замыкает тройку Михаил Шайдоров из Казахстана с 89,94 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Чунцин, Китай

Мужчины. Короткая программа

1. Сёма Уно (Япония) — 105,25.

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 91,21.

3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 89,94.

4. Цзинь Боян (Китай) — 87,44.

5. Габриэле Франджипани (Италия) — 85,19.

6. Кадзуки Томоно (Япония) — 80,50.

7. Джимми Ма (США) — 77,29.

8. Сота Ямамото (Япония) — 75,48.

9. Ли Си Хён (Южная Корея) — 74,43.

10. Цзюйвэнь Сюй (Китай) — 65,57.

11. Дайвэй Дай (Китай) — 64,25.

12. Лукас Бруссард (США) — 61,05.