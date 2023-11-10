Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Короткая программа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Уно лидирует в короткой программе на Гран-при Китая у мужчин, Адам Сяо Хим Фа — второй

Уно лидирует в короткой программе на Гран-при Китая у мужчин, Адам Сяо Хим Фа — второй
Аудио-версия:
Комментарии

Японский фигурист Сёма Уно занимает первое место после короткой программы четвёртого этапа Гран-при ISU в мужском одиночном катании. Японец лидирует с результатом 105,25 балла. На втором месте Адам Сяо Хим Фа (Франция), набравший 91,21 балла. Замыкает тройку Михаил Шайдоров из Казахстана с 89,94 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 4, Чунцин, Китай
Мужчины. Короткая программа
10 ноября 2023, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Сёма Уно
Япония
105.25
2
Адам Сяо Хим Фа
Франция
91.21
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
89.94

Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Чунцин, Китай
Мужчины. Короткая программа

1. Сёма Уно (Япония) — 105,25.
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 91,21.
3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 89,94.
4. Цзинь Боян (Китай) — 87,44.
5. Габриэле Франджипани (Италия) — 85,19.
6. Кадзуки Томоно (Япония) — 80,50.
7. Джимми Ма (США) — 77,29.
8. Сота Ямамото (Япония) — 75,48.
9. Ли Си Хён (Южная Корея) — 74,43.
10. Цзюйвэнь Сюй (Китай) — 65,57.
11. Дайвэй Дай (Китай) — 64,25.
12. Лукас Бруссард (США) — 61,05.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android