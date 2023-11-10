Милохин: было грустно уезжать от Авербуха

Видеоблогер Даня Милохин, ставший гостем очередного выпуска YouTube-шоу «БеС Комментариев» фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о чувствах, которые были у него после ухода из шоу «Ледниковый период» и отъезда из России.

«Честно, мне было очень грустно уезжать от Ильи Авербуха. Ты, я видел, что не супер грустила. Подожди, ты грустила? Может, ты не показывала этого, может, поэтому я думал, что тебе не так уж грустно от этого.

Но у меня никогда не было грусти, что я уехал из России. Честно, всё замечательно. Поступок ребёнка? Согласен. Нужно было немного доработать, раз я начал, нужно было дойти до конца. Но почему-то я не мог.

Если бы меня ещё раз позвали в «Ледниковый период», пошёл бы? Пошёл бы, да», — сказал блогер в интервью.