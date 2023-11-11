Глава USADA — о деле Валиевой: антидопинговая система должна быть реформирована

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выразил обеспокоенность затягиванием решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Вердикт по делу россиянки будет вынесен в конце января 2024 года.

«Каждый заслуживает хорошо аргументированного решения, основанного на доказательствах, но то, что эта печальная сага не разрешилась, уже не оставляет каких-либо реальных шансов на справедливость.

Глобальная система Всемирного антидопингового агентства должна быть реформирована, чтобы гарантировать, что ни один спортсмен никогда не будет лишён своей жертвы, упорного труда или надлежащей правовой процедуры, включая их законное место на подиуме». — цитирует Тайгарта USA Today.

Напомним, о положительной допинг-пробе российской фигуристки, взятой в конце 2021 года, стало известно во время Олимпиады-2022, когда сборная России выиграла золото в командных соревнованиях по фигурному катанию. Серебро тогда досталось сборной США. Из-за обвинений в адрес Валиевой медали в этом виде программы так и не были вручены.