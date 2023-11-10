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CAS: слушания по делу Валиевой завершены, решение будет вынесено к концу января

CAS: слушания по делу Валиевой завершены, решение будет вынесено к концу января
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Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила слушания по делу нарушения российской фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил. Решение будет вынесено в конце января 2024 года.

«Слушания в CAS по арбитражному разбирательству с участием РУСАДА, ISU, ВАДА и Камилы Валиевой завершены. Окончательное решение ожидается в январе 2024 года.

Слушания завершились окончательными заявлениями сторон, как и было запланировано.

Стороны были проинформированы о том, что группа CAS, отвечающая за этот вопрос, теперь рассмотрит и подготовит арбитражное решение и его обоснование, которое, как ожидается, будет доведено до сведения сторон к концу января 2024 года», — говорится в пресс-релизе на официальном сайте CAS.

Напомним, слушания должны были завершиться 28 сентября, но для рассмотрения дополнительной информации были перенесены на 9-10 ноября.

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