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Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выиграли Гран-при Китая в танцах на льду

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выиграли Гран-при Китая в танцах на льду
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Канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье одержали победу в танцах на льду на четвёртом этапе Гран-при ISU, проходящем в китайском городе Чунцин. По совокупности ритм-танца и произвольного танца пара набрала 207,83 балла. На втором месте их соотечественники Маржори Лажуа и Захари Лага, уступившие чуть больше балла (206,02). Замкнули призовую тройку американцы Каролин Грин и Майкл Парсонс, их результат — 189,33 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 4, Чунцин, Китай
Танцы на льду. Произвольный танец
11 ноября 2023, суббота. 09:37 МСК
Окончено
1
Канада
2
Канада
3
США

Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Чунцин, Китай
Танцы на льду. Итоговое положение

1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 207,83.
2. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 206,02.
3. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 189,33.
4. Эва Пейт/Логан Бай (США) — 184,58.
5. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 180,10.
6. Эмили Братти/Йен Сомервилль (США) — 179,39.
7. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 178,86.
8. Сицзы Чэнь/Син Цзянин (Китай) — 159,72.
9. Шан Ши/Нань У (Китай) — 138,86.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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