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Луна Хендрикс — о третьем месте на ГП Китая: плохо себя чувствовала, но это не оправдание

Луна Хендрикс — о третьем месте на ГП Китая: плохо себя чувствовала, но это не оправдание
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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс высказалась о выступлении на четвёртом этапе Гран-при ISU в Чунцине (Китай), где спортсменка заняла третье место, лидировав после короткой программы.

«Я разочарована своим прокатом. Я плохо себя чувствовала последние пять дней, но не хочу использовать это как оправдание. Я плохо здесь ела, не чувствовала голода. Я пыталась есть, но это было тяжело. Я не чувствовала себя готовой и уверенной. У меня было мало энергии. Её хватило для короткой программы, но не для произвольной», — цитирует бельгийскую фигуристку Golden Skate.

Напомним, победу в Гран-при Китая одержала японка Хана Ёсида. Второе место заняла её соотечественница Ринка Ватанабэ.

Трансляции Гран-при ISU доступны в Okko.

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Неудачный прокат произвольной программы Луны Хендрикс на этапе Гран-при ISU в Чунцине
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