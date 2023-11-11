Неудачный прокат произвольной программы Луны Хендрикс на этапе Гран-при ISU в Чунцине

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс неудачно выступила в произвольной программе на четвёртом этапе Гран-при ISU в Чунцине (Китай). Хендрикс, лидировавшая после первого дня соревнований, в итоге стала только третьей. В произвольной программе Луна недокрутила тройные тулуп и флип, а в каскад с тройным лутцем сумела добавить только «бабочку». Японским фигуристкам Хане Ёсиде и Ринке Ватанабэ в технической оценке Хендрикс проиграла более 12 баллов.

Трансляции Гран-при ISU доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Чунцин, Китай

Женщины

1. Хана Ёсида (Япония) — 203,97.

2. Ринка Ватанабэ (Япония) — 203,22.

3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 201,49.

4. Нина Петрыкина (Эстония) — 188,04.

5. Мэдлин Шизас (Канада) — 179,58.

6. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 176,68.