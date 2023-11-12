Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: сенсационный победный прокат Владислава Дикиджи в Казани

Видео: сенсационный победный прокат Владислава Дикиджи в Казани
Комментарии

На четвёртом этапе Гран-при России в Казани в мужском одиночном катании неожиданную победу одержал фигурист Владислав Дикиджи. Набрав по сумме двух программ 287,40 балла, он опередил лидировавшего после короткой программы Евгения Семененко (266,24). Третье место по итогам казанского этапа Гран-при занял Глеб Лутфуллин, его результат составил 257,63 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом произвольной программы Владислава Дикиджи, принесшей ему победу.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

В личном зачёте по итогам четырёх этапов у мужчин лидирует Евгений Семененко, у него 34 очка. Следом за ним идут фигуристы Глеб Лутфуллин и Макар Игнатов, набравшие по 24 очка.

Материалы по теме
Владислав Дикиджи — о победе на ГП в Казани: не думал, что всё будет настолько хорошо
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android