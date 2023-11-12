Видео: сенсационный победный прокат Владислава Дикиджи в Казани

На четвёртом этапе Гран-при России в Казани в мужском одиночном катании неожиданную победу одержал фигурист Владислав Дикиджи. Набрав по сумме двух программ 287,40 балла, он опередил лидировавшего после короткой программы Евгения Семененко (266,24). Третье место по итогам казанского этапа Гран-при занял Глеб Лутфуллин, его результат составил 257,63 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом произвольной программы Владислава Дикиджи, принесшей ему победу.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

В личном зачёте по итогам четырёх этапов у мужчин лидирует Евгений Семененко, у него 34 очка. Следом за ним идут фигуристы Глеб Лутфуллин и Макар Игнатов, набравшие по 24 очка.