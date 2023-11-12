Татьяна Тарасова назвала лучшим прокат Муравьёвой после победы на Гран-при Казани

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала прокат фигуристки Софьи Муравьёвой, чемпионки этапа Гран-при России в Казани, лучшим из всех, что спортсменка показывала ранее.

«Она очень хорошо каталась. Молодец! Это был лучший прокат, который я у неё когда-либо видела», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 12 ноября,17-летняя Софья Муравьёва выиграла этап Гран-при России, получив от судей по сумме двух программ 228,81 балла. Фигуристка опередила ближайшую преследовательницу, Алину Горбачёву, на девять баллов (219,02). Тройку сильнейших замкнула Дарья Садкова (214,54), чуть более чем на балл опередившая олимпийскую чемпионку 2022 года в командном турнире Камилу Валиеву (213,59).

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.