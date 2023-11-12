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Татьяна Навка — о четвёртом месте Валиевой: происходящее не проходит бесследно

Татьяна Навка — о четвёртом месте Валиевой: происходящее не проходит бесследно
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала четвёртое место российской фигуристки, олимпийской чемпионки в команде Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани.

«Безусловно, всё происходящее не проходит бесследно. И давление, и, может быть, плохое самочувствие могло сказаться. Я же не нахожусь в команде, поэтому мне тяжело судить.

Думаю, расстраиваться абсолютно не нужно. Ничего страшного не произошло. У Камилы впереди ещё турниры и есть возможность наверстать. У каждого свой сезон. Может, Камила ещё не подошла к своему пику. Но я в ней не сомневаюсь. Конечно, поздравляю Софью: для неё это достижение и победа», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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