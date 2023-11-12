Траньков: все наши эмоции и слова поддержки мы отправляем сейчас Валиевой за её борьбу

Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков прокомментировал выступление Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани. На турнире спортсменка стала четвёртой, дважды упав в произвольной программе.

«Конечно, это подвиг выходить в этих обстоятельствах на соревнования и показывать, что ты ещё фигуристка. Все наши эмоции и слова поддержки мы отправляем сейчас ей за эту борьбу, за этот пример стойкости, характера и желания никому не отдавать своё место под солнцем.

Сегодня, конечно, не лучший прокат и мы не будем говорить о том, как прекрасно каталась Камила. Но мы будем говорить о том, что этот прокат совсем про другое. Это прокат про преодоление таких сложностей, которые, может быть, в жизни и бывают, но не в таком юном возрасте и не в таком количестве», — приводит слова Транькова Первый канал.

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