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Гран-при России. Спортивные пары. Произвольная программа
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17:00 Мск
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Мишина/Галлямов выиграли Гран-при в Казани, Чикмарёва/Янченков — вторые

Мишина/Галлямов выиграли Гран-при в Казани, Чикмарёва/Янченков — вторые
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, стали победителями четвёртого этапа Гран-при России, завершившегося в Казани. Фигуристы захватили лидерство после короткой программы и укрепили в произвольной, по сумме прокатов получив от судей 236,86 балла.

Серебро соревнований завоевали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, набравшие суммарно 215 баллов ровно. На третьем месте расположились Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, уступившие второму месту только 0,13 балла: в их активе 214,87 балла.

Гран-при России. Казань. Спортивные пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 236,86.
2. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков — 215,00.
3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 214,86.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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