Гончаренко — о прокате Валиевой в Казани: стала неожиданной путаница с набором элементов

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась впечатлениями от выступления фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани. Спортсменка была первой после короткой программы, однако завершила турнир на четвёртом месте после двух падений в произвольной.

«Конечно, для всех финал оказался неожиданным, все видели лидером Камилу Валиеву. Короткая программа у неё мне очень понравилась, она была в ней очень хороша, и программа интересная, максимально насыщенная в движениях. Она заметно похудела с контрольных прокатов, хорошо выглядит. Была уверена: в произвольной она удержится.

Но для меня стала неожиданной путаница с набором элементов. Это начало сезона, выводы должны будут быть сделаны. Камиле надо бороться за себя и свои результаты», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

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