Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова оценила результаты четвёртого этапа Гран-при России в Казани. Она выделила выступление Валиевой в короткой программе.

«Впервые мне трудно назвать того, кто понравился. Мне в короткой программе понравилась Валиева. Это было круто, здорово, интересно и классно. В произвольной никого не могу выделить. Также не могу назвать кого-то, кто разочаровал», — сказала Леонова в интервью «Спорт день за днём».

Напомним, первое место заняла Софья Муравьёва. Она по сумме двух программ набрала 228,81 балла. Второе место заняла Алина Горбачёва (219,02), на третьей строчке — Дарья Садкова (214,54). Камила Валиева на турнире в Казани стала четвёртой (213,59).