Журанков: у Валиевой есть магия. Муравьёва побеждает, но в этом году магии я не ощущаю

Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о выступлении Софьи Муравьёвой на этапе Гран-при России в Казани.

Муравьёва, для которой это был дебютный старт в сезоне, выиграла соревнования.

«Мне нравится, как она выглядит на льду, как катается. Всё время вспоминаю её прошлую произвольную, «Ромео и Джульетта». В этом году в её произвольной программе есть всё – и напряжение, и эмоции, и финал, всё есть. Но при этом Соня – девочка по своей натуре, по воспитанию, по культурному складу. Она лиричная, утончённая. И когда она существует в привычных ей эмоциональных формах, то эта утончённость проявляется, её видно на льду. Здесь надо больше показать напор. Это в ней тоже должно присутствовать, иначе она не была бы спортсменкой. Но у меня есть ощущение, что она чуть-чуть не свою историю катает.

Я очень рад, что она выиграла, причём выиграла без тройного акселя. В прошлом году мы понимали: Соня Муравьёва – это тройной аксель, она его стабильно исполняла в прошлом году. Сейчас акселя нет, и это тоже вопрос. Количество ультра-си в женском одиночном в России сильно уменьшилось.

Почему на этом этапе я задался этим вопросом? У Валиевой магия есть. Согласен, может быть, не в этом прокате, но короткая, блюз – да, магия есть. Катается Горбачёва, у неё есть фишка, есть талант. На мой взгляд – это фигуристка, которая делает движения и через них передаёт энергетику, эти волны. Энергетика чувствуется в этой девочке, скоростище. Всё, что она делает, эти осознанные жесты. Аня Погорилая каталась в юном возрасте, и ты видел не юную девочку, а взрослую фигуристку. А Муравьёва катается, побеждает — но почему-то в этом году я магии не ощущаю», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».