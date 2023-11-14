«Человек не бросает, он борется до конца». Боброва — о выступлении Семененко на ГП Казани

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о неудачном выступлении чемпиона России Евгения Семененко в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани.

Семененко чисто исполнил только один из четырёх заявленных четверных прыжков и по сумме двух программ пропустил на первое место Владислава Дикиджи.

«У нас, к сожалению, спортсмены тоже не железные. Идеально кататься от старта к старту с таким набором очень сложно. Спасибо большое Жене, что он, несмотря ни на что, не бросает и всегда старается до конца идти. Причём видно, что это правильная спортивная злость. Я вижу в его глазах, что несмотря на то, что он сделал «бабочку» на двойном риттбергере, не очень хорошо выехал четверной тулуп, он всё равно шёл на второй четверной тулуп. Не то что «я лучше почище откатаю и не буду рисковать». Он рискнул. Да, к сожалению, не получилось. С четверного тулупа упал, повтор получил. Без каскада он. У него два каскада — одна секвенция и один каскад. Он бы мог к тройному риттбергеру в конце ещё что-то прицепить, но он этого не сделал. Он очень много баллов потерял на самом деле. Поэтому там и отставание от первого места было большое. Но тем не менее он всё это делает, идёт. Человек не бросает, борется до конца. Спасибо ему большое за это. Именно такие люди, именно такие спортсмены у нас, собственно, и будут побеждать и бороться за самые высокие места», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».