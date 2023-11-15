«Макар, ну теперь придётся всегда». Трусова — о том, как Игнатов настраивал её на шоу

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, как фигурист Макар Игнатов настраивал её на выступление в шоу.

«На шоу Макар меня обычно настраивает на выступление. На одном из шоу он меня тренировал на тренировке, потом так же настраивал на выступление — я откатала хорошо. Я сказала: «Макар, ну теперь придётся всегда», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».

Напомним, после Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова перешла в группу тренера Светланы Соколовской, но выступила только на двух этапах Гран-при России, которые прошли осенью прошлого года. В новом сезоне Александра не участвовала в контрольных прокатах фигуристов сборной России. Фигуристка активно выступает в различных ледовых шоу.