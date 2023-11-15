Энберт: Семененко всё время борется с тёмными лошадками

Призёр чемпионатов мира и Европы Александр Энберт высказался о выступлениях фигуриста Евгения Семененко на прошедших этапах Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024. Спортсмен стал вторым на этапе Гран-при в Казани и занял первое место на соревнованиях в Уфе.

«Я поймал себя на мысли, что Женя Семененко всё время борется с тёмными лошадками. На первом своём этапе он был с Романом Савосиным, которого не было на прокатах, но он после года перерыва очень удачно вернулся. Женя Семененко тогда стал первым, всё-таки обошёл тёмную лошадку. А сейчас Влад Дикиджи всё-таки не дал Жене взять первое место на своём втором этапе. И, надо сказать, очень заслуженно», — сказал Энберт в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.