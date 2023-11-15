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Энберт: с Валиевой сложно будет бороться на чемпионате России — уверен на сто процентов

Энберт: с Валиевой сложно будет бороться на чемпионате России — уверен на сто процентов
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Призёр чемпионатов мира и Европы Александр Энберт высказался о выступлении Камилы Валиевой на Гран-при России по фигурному катанию.

«Вообще, мне Камила понравилась. Мне нравится её выбор программ на этот год, мне очень нравится её короткая, очень интересная произвольная — ей идёт, воинственная пантера. Мне кажется, ей по настроению сейчас очень подходит, потому что у неё идёт борьба по всем фронтам, в разных направлениях. Эта воинственность, может, на тренировках во время проката этой программы как-то заряжает, помогает. Очень нравится Камила в этом году. Сейчас произвольная была не очень удачная, но мне кажется, что к чемпионату России она подработает немножко технику, функционалку. С красотой и интересностью уже всё в порядке. Чуть-чуть добавить лёгкости, и сложно с ней будет бороться на чемпионате России — уверен на сто процентов», — сказал Энберт в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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