Трусова: Валиева благодарила тренеров за то, что прислушались и поменяли привычные образы

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова подвела итоги выступления Камилы Валиевой на этапе Гран-при России по фигурному катанию, который прошёл в Казани.

«Я знаю, что Камиле очень нравятся обе программы. Она благодарила тренеров за то, что они прислушались и поменяли немного привычные для нас образы, которые она обычно показывала», — рассказала Трусова в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

Напомним, Камила Валиева заняла четвёртое место на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Победа досталась ученице Евгения Плющенко Софье Муравьёвой. Для Валиевой этот старт стал первым в сезоне.