Энберт высказался о столкновении Мухортовой и Грицаенко на разминке на ГП в Казани

Призёр чемпионатов мира и Европы Александр Энберт прокомментировал столкновение Артёма Грицаенко и Анастасии Мухортовой во время разминки на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«В парах бывает такое. Здесь надо отдать должное партнёру, что они столкнулись, и он сразу подбежал, узнал, всё ли в порядке. Сразу всё решили прям на льду — пять секунд у ребят заняло решение проблемы столкновения. Мне было приятно увидеть, что ребята по-спортивному это решили: узнали, как у кого дела, и поехали дальше. Респект им за уважение друг друга. А то, что столкновение — конечно, такое бывает.

На шестиминутке очень много отвлекающих факторов, нервов. Ты выходишь со спортсменами, у которых не знаешь программ, рисунков. Конечно, что-то такое может случаться. Я не думаю, что это повод менять правила, чтобы было больше времени или меньше людей на льду. Будем надеяться, что этого будет меньше, ребята будут помнить, что все волнуются, переживают», — рассказал Энберт в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.