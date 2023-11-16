«Объективно, пока есть много ошибок». Авербух — о катании Косторной и Куницы

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух оценил дебют чемпионки Европы – 2020 среди женщин Алёны Косторной в парном катании.

Косторная вместе с партнёром и мужем Георгием Куницей стала четвёртой на этапе Гран-при России в Омске, после чего раскритиковала судейство.

«Классно, что Алёна вышла на такой хороший уровень. Единственное, конечно, я не согласен с её высказываниями. Думаю, что журналисты, возможно, передёрнули какую-то фразу, которую она сказала на эмоциях. Потому что, объективно, пока есть много ошибок.

Надо понимать, что времени прошло очень мало, и если эта пара будет продолжать в том же духе, если будет усложнять и насыщать программу соединительными связками, если появятся перестроения, важные для парного катания, то дуэт может получиться очень сильный и интересный. У них есть хороший набор тройных прыжков, и его надо усилить хорошим исполнением парных элементов», — приводит слова Авербуха «Газета.Ru».