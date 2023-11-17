«В детстве Загитова безумно нравилась». Плескачёва — о кумирах в фигурном катании

Фигуристка Лидия Плескачёва рассказала о фигуристках, которые ей нравятся больше всего.
«В детстве я смотрела за Загитовой, мне она безумно нравилась. Также следила за Софьей Самодуровой. На данный момент очень нравится Аделия Петросян», — передаёт слова Плескачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Напомним, Плескачёва заняла второе место в соревнованиях девушек на юниорском Гран-при России в Самаре. Победительницей турнира стала Алиса Двоеглазова.
Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Пятый этап. Самара
Девушки. Итоговое положение
1. Алиса Двоеглазова — 230,78 балла.
2. Лидия Плескачёва — 218,09.
3. Екатерина Ципухина — 205,81.
4. Алиса Юрова — 201,27.
5. Мария Мазур — 200,89.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.