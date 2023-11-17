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Расписание пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре

Расписание пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Самаре
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18-19 ноября в Самаре пройдёт пятый этап Гран-при России по фигурному катанию. За медали соревнований будут бороться Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Алексей Ерохов, Роман Савосин, Ксения Синицына, Дарья Садкова, Майя Хромых, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко и другие.

Фигурное катание. Гран-при России. Пятый этап. Самара
Расписание соревнований
18 ноября, суббота

13:00 Мужчины, короткая программа
14:45 Женщины, короткая программа
16:30 Танцы на льду, ритм-танец

19 ноября, воскресенье

12:30 Мужчины, произвольная программа
14:30 Женщины, произвольная программа
16:30 Танцы на льду, произвольный танец

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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