Гран-при России по фигурному катанию, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть

Сегодня, 18 ноября, стартуют соревнования взрослых на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Самаре на арене «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого». Вторым событием дня станут соревнования между женщинами.

Короткая программа стартует в 14:45 мск.

После пяти этапов в личном зачёте лидирует Аделия Петросян с 36 очками.

Всего в рамках турнира будет шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.