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Пётр Гуменник уверенно выиграл короткую программу на пятом этапе Гран-при России

Пётр Гуменник уверенно выиграл короткую программу на пятом этапе Гран-при России
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В Самаре мужчины представили свои короткие программы в рамках пятого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Наибольшее количество баллов от судей получил серебряный призёр чемпионата России – 2023 Пётр Гуменник. Он чисто исполнил программу с четверным риттбергером, каскадом четверной сальхов – тройной тулуп и тройным акселем. Второе место занял Роман Савосин, а замкнул тройку призёров Алексей Ерохов.

Фигурное катание. Гран-при России, пятый этап. Мужчины. Короткая программа

1. Пётр Гуменник – 100,79 балла.
2. Роман Савосин — 94,66.
3. Алексей Ерохов — 90,69.
4. Александр Самарин – 87,42.
5. Даниил Постарнаков – 82,31.
6. Артур Даниелян – 76,44.
7. Андрей Мозалёв – 74,87.
8. Арсений Дмитриев – 70,55.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 5, Самара
Мужчины. Короткая программа
18 ноября 2023, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
100.79
2
Роман Савосин
Москва
94.66
3
Алексей Ерохов
Москва
90.69

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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