Пётр Гуменник уверенно выиграл короткую программу на пятом этапе Гран-при России

В Самаре мужчины представили свои короткие программы в рамках пятого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Наибольшее количество баллов от судей получил серебряный призёр чемпионата России – 2023 Пётр Гуменник. Он чисто исполнил программу с четверным риттбергером, каскадом четверной сальхов – тройной тулуп и тройным акселем. Второе место занял Роман Савосин, а замкнул тройку призёров Алексей Ерохов.

Фигурное катание. Гран-при России, пятый этап. Мужчины. Короткая программа

1. Пётр Гуменник – 100,79 балла.

2. Роман Савосин — 94,66.

3. Алексей Ерохов — 90,69.

4. Александр Самарин – 87,42.

5. Даниил Постарнаков – 82,31.

6. Артур Даниелян – 76,44.

7. Андрей Мозалёв – 74,87.

8. Арсений Дмитриев – 70,55.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.