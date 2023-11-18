Пётр Гуменник уверенно выиграл короткую программу на пятом этапе Гран-при России

В Самаре мужчины представили свои короткие программы в рамках пятого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Наибольшее количество баллов от судей получил серебряный призёр чемпионата России – 2023 Пётр Гуменник. Он чисто исполнил программу с четверным риттбергером, каскадом четверной сальхов – тройной тулуп и тройным акселем. Второе место занял Роман Савосин, а замкнул тройку призёров Алексей Ерохов.
Фигурное катание. Гран-при России, пятый этап. Мужчины. Короткая программа
1. Пётр Гуменник – 100,79 балла.
2. Роман Савосин — 94,66.
3. Алексей Ерохов — 90,69.
4. Александр Самарин – 87,42.
5. Даниил Постарнаков – 82,31.
6. Артур Даниелян – 76,44.
7. Андрей Мозалёв – 74,87.
8. Арсений Дмитриев – 70,55.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.
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