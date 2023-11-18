Гуменник — о контенте в КП Гран-при: лутц в хорошем состоянии, просто сальхов ещё лучше

Серебряный призёр чемпионата России – 2023 Пётр Гуменник прокомментировал победу в короткой программе на 5-м этапе Гран-при России в Самаре.

«Приняли решение [по контенту] за неделю где-то до соревнования. Начал тренировать два варианта – запасной с сальховом и основной с лутцем. На утренней тренировке сам не был уверен, что катать, было много того, что за лутц, и того, что за сальхов. В моей голове в равновесии они находились. Я спросил у тренера, и Вероника Анатольевна сказала: давай сальхов. И я не стал ничего спрашивать. Лутц в хорошем состоянии, просто сальхов ещё лучше.

Тихая музыка на арене? Для меня нормальная громкость была, я всё слушал. На тренировках привык к умеренной громкости, чтобы другим работать не мешать, а на соревнованиях часто включают так, что по ушам бьёт.

Было важно начать с хорошей ноты турнир, чтобы не повторять такую тенденцию. Из-за контента был более уверен, в форму более хорошую пришёл. Ехал с настроем показать всё, что натренировал», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.