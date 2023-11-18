Хавронина и Нарижный: публика, конечно, очень громкая, очень все поддерживают

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный прокомментировали прокат ритм-танца на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

Хавронина и Нарижный получили от судей 80,60 балла и занимают второе место перед произвольным танцем.

Хавронина: Так же много работали, как и обычно. Исправляли неточности, которые были допущены на прошлых соревнованиях. Делали свою работу. Публика, конечно, очень громкая, очень все поддерживают. Сегодня выходили с тренировки — там бабушки на скамеечке сидели — автографы, автографы, мне внуку надо взять (смеётся). Зрители приняли очень тепло.

Нарижный: Изменили начало дорожки, поменяли твиззлы — и всё. Больше ничего не трогали.