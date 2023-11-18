Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли этап Гран-при ISU в Эспоо в танцах на льду

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали победителями пятого этапа серии Гран-при ISU, который проходит в Эспоо (Финляндия). Чок и Бэйтс выиграли как ритм-танец, так и произвольную программу, в сумме получив от судей 209,46 балла. Второй результат показали канадцы Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен (206,32). На третьей позиции расположились представители Финляндии Юлия Турккила и Маттиас Верслёйс (195,80).

Фигурное катание. Гран-при ISU. 5-й этап. Эспоо, Финляндия

Танцы на льду

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 209,46.

2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) – 206,32.

3. Юлия Турккила/Маттиас Верслёйс (Финляндия) — 195,80.

4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 188,76.

5. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) – 183,78.

6. Юка Орихара/Юхо Пиринен (Финляндия) – 176,73.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.