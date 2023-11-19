Гран-при России по фигурному катанию, мужчины: во сколько ПП, где смотреть

Сегодня, 19 ноября, в Самаре определится победитель пятого этапа серии Гран-при России – 2023/2024 в мужском одиночном катании. Свои произвольные программы, в частности, представят серебряный призёр чемпионата России – 2023, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник, 23-летний Роман Савосин, Алексей Ерохов, Александр Самарин, Андрей Мозалёв и другие.

Соревнования начнутся в 12:30 мск.

Всего в рамках серии Гран-при будет шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.