Савосин: мне никогда с этапами не везло, всегда сильный состав, но что поделаешь?

23-летний российский фигурист Роман Савосин ответил, не обидно ли ему, что со своей суммой баллов он мог бы быть первым на других этапах Кубка России.

Фигурное катание. Гран-при России, пятый этап. Мужчины. Итоги

1. Пётр Гуменник – 300,66 балла.

2. Роман Савосин — 288,46.

3. Александр Самарин — 263,21.

«Когда я ещё ездил в прошлом по этапам Кубка России, как тогда это называлось, мне практически никогда с этапами не везло. Всегда был довольно сильный состав. Но что поделаешь? Я рад своему прокату, своему результату — для меня это самое главное. А здесь, в Самаре, у нас Пётр Первый (смеётся).

На самом деле сильный состав подстёгивает, ты знаешь, что соперники наберут очень хорошие баллы и надо не отставать», — передаёт слова Савосина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.