Гуменник рассказал, как относится к прозвищу Пётр Первый

Серебряный призёр чемпионата России – 2023, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник высказался о том, какие прозвища ему дают коллеги и болельщики.

Журналисты. Болельщики часто называют тебя Сын маминой подруги, а Саша Галлямов сейчас назвал свой телеграм-канал «Сын всех маминых подруг». Не обидно?

Гуменник. Надо будет авторские права использовать (смеётся).

Журналисты. Прозвище Пётр Первый как тебе? Это твой исторический кумир?

Гуменник. Это большая историческая персона, не кумир, но такое прозвище тоже нравится, — передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Гуменник выиграл пятый этап серии Гран-при России, набрав в сумме более 300 баллов.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.