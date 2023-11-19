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Крылова ответила, выступят ли Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко на этапе ГП в Москве

Крылова ответила, выступят ли Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко на этапе ГП в Москве
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 1998, двукратная чемпионка мира, а ныне тренер и хореограф Анжелика Крылова ответила, выступят ли её подопечные, танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко, на заключительном, шестом этапе серии Гран-при России — 2023/2024 в Москве. Соревнования пройдут с 25 по 26 ноября.

Напомним, 28 октября во время разминки на третьем этапе ГП Елизавета Шанаева случайно задела коньком ногу Аннабель и порезала её. Позднее Морозов и Ерёменко снялись с турнира.

«Мы планируем выступать. Нога, конечно, болит, сгибать её больно. Но они тренируются, готовятся. Решение по участию в Гран-при Москвы ещё не принято, будем смотреть на состояние Аннабель к концу недели. Надеюсь, что они всё-таки смогут выступить на московском этапе», — приводит слова Крыловой ТАСС.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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