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Синицына стала победительницей 5-го этапа Гран-при России, ученица Тутберидзе Хромых — 5-я

Синицына стала победительницей 5-го этапа Гран-при России, ученица Тутберидзе Хромых — 5-я
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В Самаре завершились соревнования женщин в рамках пятого этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Их победительницей стала 19-летняя фигуристка Ксения Синицына. В сумме она набрала 261,08 балла. Второе место заняла 15-летняя Дарья Садкова. Тройку призёров замкнула 16-летняя Ксения Гущина.

Стоит отметить, что ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых заняла в этих соревнованиях пятое место. На том же месте Майя была на третьем этапе ГП.

Фигурное катание. Гран-при России, пятый этап. Женщины. Итоги

1. Ксения Синицына – 216,08 балла.
2. Дарья Садкова – 210,70.
3. Ксения Гущина – 197,92.
4. Людмила Фурсова – 184,19.
5. Майя Хромых – 182,70.
6. Полина Свириденко – 181,67.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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