«Неожиданно». Ксения Гущина прокомментировала завоевание бронзы на 5-м этапе ГП

16-летняя российская фигуристка Ксения Гущина прокомментировала завоевание бронзы на пятом этапе серии Гран-при России в Самаре.

«Катаюсь я две недели только, была травма. Не каталась почти весь сентябрь. Что случилось? Обострение старой травмы. Но программы были поставлены, нужно было только их катать со всем контентом. Короткая программа поставлена по сериалу «Твин Пикс» — это мистический сериал, я катаю главную героиню, её судьбу. А произвольная — девушка-воин из мистического мира, которая борется с трудностями, в конце немного сходит с ума, но всё равно всё преодолевает и побеждает.

Старалась сегодня сделать всё, что могу. Радость от бронзы есть, неожиданно было. Я не смотрела прокаты других девочек, ко мне подошёл тренер и сказал, что поздравляет с пьедесталом. И всё. Дальше буду участвовать в московском этапе, постараюсь вас там порадовать своим прокатом.

Арена в Самаре хорошая, уютная, в прошлом году тоже здесь выступала и взяла бронзовую медаль. Очень нравится здесь выступать, публика поддерживает», — передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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