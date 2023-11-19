Ксения Синицына: я была готова, в мыслях было, что могу победить

19-летняя российская фигуристка Ксения Синицына по итогам произвольной программы прокомментировала свою победу на пятом этапе серии Гран-при — 2023/2024. Фигуристка заняла первое место, набрав 216,08 балла.

«Было нелегко, спасибо огромное моим тренерам за их терпение, за то, что они продолжают меня тренировать и я добиваюсь результатов. Пока нет осознания полного, но эмоции просто переполняют сейчас. Я была готова, в мыслях было, что могу победить – это важная для меня победа, потому что я давно не попадала на пьедестал, а чтобы выигрывать – это большой шаг вперёд. Я рассчитывала на свои силы, понимала, что если я сделаю всё по максимуму, как умею, то, конечно, судьи поощрят.

Видела состав соперниц, анализировала и, конечно же, полагалась на собственные силы, потому что, если я накосячу, я понимала, что уже не будет такого результата, который я хотела. Не выбивает ли меня это из колеи? Нет, наоборот. Когда я знаю чей-то результат, мне хочется сделать лучше. Так же как на прокатах у нас на катке – мы катаем. Я всегда смотрю своих одногруппниц, кто как откатал, чтобы себе сил придать – а я сделаю ещё лучше. Меня никогда это не сбивало и успокаивало.

У меня не самый сильный технический набор пока что, поэтому стараюсь вывозить на своих эмоциях, на своём катании, на вращениях. Ну и слежу за соперницами, как они откатали, чтобы самой не оплошать.

Все девочки молодцы, у всех серьёзный набор, все показывали свой максимум. Я их также поздравляю с окончанием соревнований, все молодцы. Я не считаю, что здесь был кто-то, кто ниже по уровню. Каждый для себя делает что-то хорошее, например, кто-то с прошлого старта лучше сделал – вращение получил не третий уровень, а четвёртый. Но прежде всего нужно соревноваться сам с собой, чтобы понимать, правильно ли ты всё делаешь, в том ли направлении работаешь. За что получаешь награду», – передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.