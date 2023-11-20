Видео: Софья Самоделкина восстановила тройной аксель в академии Плющенко

16-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина опубликовала в социальных сетях видео, на котором во время тренировки исполняет тройной аксель.

Напомним, в сентябре Самоделкина перешла под руководство двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Евгения Плющенко. Перед сезоном-2022/2023 Самоделкина, славившаяся элементами ультра-си, перешла от Сергея Давыдова к Светлане Соколовской. Однако из-за пубертатного периода высоких результатов она не показала, так как прыжки у неё не получались.

До этого, в августе появилась информация о том, что Самоделкина получила гражданство Казахстана. При этом в Федерации фигурного катания России (ФФКР) заявили, что запроса о переходе от Казахстана не получали.