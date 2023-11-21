Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«После постановки начнёт собирать на вторую квартиру». Рудковская ответила на критику сына

«После постановки начнёт собирать на вторую квартиру». Рудковская ответила на критику сына
Аудио-версия:
Комментарии

Продюсер Яна Рудковская в своём телеграм-канале прокомментировала участие своего сына Александра Плющенко, известного как Гном Гномыч, в ледовом шоу «Русалочка», где юный фигурист сыграет краба. Ранее пользователи сети иронизировали над тем, что персонажа будут звать Краб Крабыч.

«Ребят, вы не поверите, вы угадали. Спортсмен, играющий в постановке краба, реально будет носить имя КРАБ. Краб Крабыч. Я не знаю, как вам удалось разгадать эту загадку, проникнуть в эту тайну, кто из наших сотрудников слил вам эти сверхсекретные документы, обязательно разберусь и накажу за нарушение NDA!!!

Предлагаю считать не деньги, которые Саша Плющенко потратит на какого-то там психолога, а метраж квартиры на Патриках, которую Саша Плющенко УЖЕ себе может позволить на СВОИ деньги. После этой постановки начнёт собирать на вторую. Или на дом. Или на автопарк. Там решит, в общем, как повзрослеет", — написала Рудковская.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android