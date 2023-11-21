«После постановки начнёт собирать на вторую квартиру». Рудковская ответила на критику сына

Продюсер Яна Рудковская в своём телеграм-канале прокомментировала участие своего сына Александра Плющенко, известного как Гном Гномыч, в ледовом шоу «Русалочка», где юный фигурист сыграет краба. Ранее пользователи сети иронизировали над тем, что персонажа будут звать Краб Крабыч.

«Ребят, вы не поверите, вы угадали. Спортсмен, играющий в постановке краба, реально будет носить имя КРАБ. Краб Крабыч. Я не знаю, как вам удалось разгадать эту загадку, проникнуть в эту тайну, кто из наших сотрудников слил вам эти сверхсекретные документы, обязательно разберусь и накажу за нарушение NDA!!!

Предлагаю считать не деньги, которые Саша Плющенко потратит на какого-то там психолога, а метраж квартиры на Патриках, которую Саша Плющенко УЖЕ себе может позволить на СВОИ деньги. После этой постановки начнёт собирать на вторую. Или на дом. Или на автопарк. Там решит, в общем, как повзрослеет", — написала Рудковская.