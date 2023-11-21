«Подумала: может, это какая-то шутка?» Визажист рассказала, как стала работать с Загитовой

Красноярский визажист Алёна Фефелова рассказала о работе с Алиной Загитовой на съёмках влогов для Первого канала на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Позвонили мне достаточно поздно, так как разница у Красноярска с Москвой четыре часа. Вся команда Алины находилась в столице, поэтому, когда со мной связались, у нас фактически уже наступила ночь. Связь была не очень хорошая, и я не расслышала, кому нужно сделать образ. Позже мне написали в «Телеграме», и я переспросила. Ответили, что Алине Загитовой. Я, конечно, была шокирована! Тем более это мой первый настолько известный клиент. До последнего сомневалась. У написавшего мне человека из её команды оказалась самая обычная фотография на заставке. Подумала: может, это вообще какая-то шутка? Мне назначат встречу, я приеду, а там никого не будет?

Но нет, всё оказалась правдой! На самом деле я ещё пару дней не верила, что это со мной происходит. Однако безумно обрадовалась и, естественно, сразу согласилась! Пришлось даже немного изменить график во второй день работы с Алиной, потому что мы не укладывались по таймингу. Мне нужно было приехать к определённому времени в «Кристалл арену», а перед этим у меня стояла запись нескольких клиентов. Слава Богу, они у меня очень понимающие и вошли в моё положение. Мы буквально на час подвинули запись. Начали с каждым на час раньше, и получилось удобно как для них, так и для меня. К Алине я приехала вовремя", — рассказала Алёна Фефелова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.