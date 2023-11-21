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Визажистка Загитовой: поражаюсь, какой выдающийся спортсмен есть в нашей стране

Визажистка Загитовой: поражаюсь, какой выдающийся спортсмен есть в нашей стране
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Визажист Алины Загитовой Алёна Фефелова, готовившая фигуристку к съёмкам для Первого канала во время этапа Гран-при России в Красноярске, рассказала о своём отношении к фигурному катанию.

«За фигурным катанием я не слежу так пристально, как это делают, допустим, его фанаты или те, кто сами катаются. Но в целом я очень люблю этот вид спорта и, наверное, хотела бы им заниматься в детстве — просто судьба сложилась иначе.

Специально соревнования не смотрю, даже ту же Олимпиаду. Но если мне попадаются ролики выступлений фигуристов, я с удовольствием их включаю. Именно благодаря им я знаю, кто такая Алина Загитова. Когда я смотрю эти видео, то поражаюсь, какой выдающийся спортсмен есть в нашей стране — и выдающийся актёр в том числе. На ролики с прокатами Алины я всегда залипала, поэтому, собственно, и не могла поверить в то, что мне выпал шанс с ней поработать», — сказала Фефелова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

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