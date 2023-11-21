Визажист Загитовой рассказала, кто придумывал Алине образы на Гран-при в Красноярске

Визажист, бровист и преподаватель Алёна Фефелова рассказала о деталях работы с Алиной Загитовой в Красноярске.

«Что касается подготовки к встрече с Алиной, то конкретно сами образы я не разрабатывала. Они уже были известны, их составлял её стилист. Он подобрал под одежду причёски и макияж, и мне прислали готовые референсы. Однако я могла немного отходить от них с учётом анатомии Алины, её волос и т.д. Где-то слегка скорректировала причёску, сделав более подходящей именно для неё. Изменения также согласовывались с её стилистом», — передаёт слова Фефеловой корреспондент «Чемпионата» Дарья Кирюхина.

Напомним, олимпийская чемпионка 2018 года в фигурном катании Алина Загитова приезжала в Красноярск, чтобы снять влог Первого канала для третьего этапа Гран-при России.