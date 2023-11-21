Визажист Загитовой: Алина очень милая, очень нежная и очень хорошая

Красноярский визажист Алёна Фефелова рассказала о подготовке Алины Загитовой к съёмкам влогов для Первого канала на этапе Гран-при России в Красноярске в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

— Алина упоминала об особых пожеланиях, какой результат она хочет получить, какое произвести впечатление?

— Как таковых пожеланий у неё не было, потому что, опять же, образы придумали заранее. Времени на работу было мало, и его точно не хватило бы на обсуждение каких-то предложений, да и необходимость в этом отсутствовала. Всё уже максимально проработали.

Единственный момент касался того, какое впечатление предполагалось произвести. Максимально ясно это стало, когда я собирала Алину во второй день. Мы к тому времени разговорились, и я пришла к выводу, что из неё делают более дерзкую девочку, нежели она является в реальной жизни. Она очень милая, очень нежная и очень хорошая, а ей придают больше бунтарства, статусности. И это круто! Когда вникаешь в эти образы, знаешь, какой будет первый, какой второй, какой третий, ты прослеживаешь эту линию и понимаешь, какое настроение задумал стилист.

Это, наверное, единственное, на что мы опирались, чтобы сохранить избранный стиль. Единственное, чего придерживались, если отходили немного от задуманных референсов.