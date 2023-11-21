Визажист Загитовой — о том, как делала ей первый макияж: чувствовала, как трясутся руки

Красноярский визажист Алёна Фефелова поделилась впечатлениями от работы с Олимпийской чемпионкой 2018 года, фигуристкой Алиной Загитовой.

«Работать с Алиной было очень приятно и, безусловно, волнительно. Очень волнительно. Особенно в первый день. Когда я к ней ехала, то уже переживала. А когда начала работать, чувствовала, как трясутся руки. А мне ведь стрелки ещё рисовать! Говорила себе: «Алёна, соберись. Для тебя это просто клиент. Это такая же ответственная ситуация, как и с обычными клиентами. Не должно быть такого, что с кем-то ответственности больше. Со всеми она одинаковая. Почему же тебя трясёт?» Реально было очень волнительно!

В первый день мы почти не разговаривали. Я задала Алине пару вопросов про наш город, спросила, успела ли она его посмотреть. А на второй мы уже общались в суперлайтовом режиме! Поговорили на неформальные темы, немножко посмеялись, перешли автоматически «на ты». Стало очень легко», — рассказала Алёна Фефелова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.