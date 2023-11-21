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«Очень клёвая идея». Визажист Загитовой оценила макияж со стразами у Косторной

«Очень клёвая идея». Визажист Загитовой оценила макияж со стразами у Косторной
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Красноярский бровист, визажист и преподаватель Алёна Фефелова прокомментировала экспериментальный макияж Алёны Косторной на Гран-при Франции в 2021 году.

«По поводу Алёны Косторной: макияж со стразами — очень клёвая идея. Тот случай, когда ты можешь потратить минимум времени на глаза и на лицо и отвлечь внимание стразами. При этом есть уже готовые раскладки страз, которые легко приклеиваются на лицо — это очень быстро. Очень! Буквально минута — и готово. Так что тоже можно использовать как лайфхак», — сказала Алёна Фефелова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Напомним, Алёна Фефелова готовила Алину Загитову к съёмкам влогов для Первого канала на этапе Гран-при России в Красноярске.

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