Организатор «Игр будущего» ответил, почему Валиеву позвали в Ульяновск накануне Гран-при

Организатор турнира «Игры будущего» рассказал, почему фигуристку Камилу Валиеву пригласили на встречу трофея соревнований в Ульяновске накануне этапа Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

«Мы предложили ей посетить наше мероприятие. Камила Валиева решила поддержать его. Она сама из Казани, поэтому решила поддержать город-организатор «Игр будущего». Вообще у нас было несколько вариантов, кого пригласить. Камила нам оптимально подошла. Какие варианты гостей ещё были? Это секрет.

Что касается предстоящего Гран-при, а какая в этом проблема? Она сама решает, исходя из своего времени, сможет ли она осилить это или не сможет. Не вижу никакой проблемы. Человеку предоставили возможность посетить, она согласилась», — передаёт слова организатора «Игр будущего» корреспондент «Чемпионата» Дарья Кирюхина.