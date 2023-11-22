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Стал известен предварительный список участников этапа Гран-при России в Москве

Стал известен предварительный список участников этапа Гран-при России в Москве
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На сайте Федерации фигурного катания на коньках России опубликован предварительный список участников шестого, заключительного этапа Гран-при России, который пройдёт 25-26 ноября в Москве.

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Москва

Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Ксения Синицына, Вероника Яметова, Екатерина Анисимова, Ксения Гущина, Камилла Нелюбова, Виктория Нестерова, Ангелина Палагина, Мария Парамонова, Дарья Третьякова и Софья Чаплыгина.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Андрей Анисимов, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Александр Мельников, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Семён Соловьёв, Илья Яблоков.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Алена Косторная/Георгий Куница, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Виктория Васильева/Роман Запорожец.

Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Софья Тютюнина/Матвей Грачёв, Александра Прокопец/Александр Васькович, Дарья Савкина/Александр Вахнов, Полина Усова/Михаил Антонов, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, София Качушкина/Марк Волков, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Варвара Курносенко/Фёдор Варламов.

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