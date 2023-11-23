Спортивная пара Шегай/Шамшуров перейдет во взрослые в следующем сезоне

Фигуристка Майя Шегай, которая выступает в спортивной паре с Игорем Шамшуровым, прокомментировала второе место, занятое дуэтом на этапе юниорской серии Гран-при России в Москве.

«На этом этапе у нас получился поувереннее прокат, чем на всех предыдущих. И короткую программу мы довольно успешно откатали, произвольную программу чисто, но с облегченным контентом.

Насколько сложно было выступать и на юниорских, и на взрослых этапах Гран-при? Это опыт на следующий сезон, поскольку мы будем выходить в мастера — в любом случае так нужно. Стало легче катать, намного увереннее чувствуем себя.

Хватает ли сил на такие частые разъезды? Иногда хватает, иногда нет. Иногда идет внатяг, особенно, когда разница во времени очень большая. Бывает тяжеловато», — передаёт слова Шегай корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.