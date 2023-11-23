Бронзовые призеры ГП в Москве: сезон выдался не гладким. Рады, что сейчас лучше

Бронзовые призеры этапа юниорской серии Гран-при России в Москве в парном катании Анастасия Егорова и Родион Маринский прокомментировали своё выступление.

Маринский: В первую очередь хочется сказать огромное спасибо нашему тренерскому штабу. Начало сезона у нас было не самое удачное — не этого мы ожидали. Они, наверное, единственные, кто в нас продолжал верить, поддерживали, настраивали на результат.

Егорова: В начале сезон выдался не гладким, результаты были не очень хорошие. Рады, что сейчас было лучше.

Маринский: Травма была, долго ее залечивали — весь прошлый сезон, начало этого. Подходили с осторожностью к сезону, чтобы не перенагружаться. Сейчас все стабилизировалось, мы нашли идеальный подход, чтобы не перенагружать спину.

Планы дальше? Немножко сбавить ритм, потому что мы долго его набирали. Сейчас немножко отдохнем и будем дальше тренироваться, чтобы был лучше результат.

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